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В Перми приступят к изъятию земельных участков и объектов недвижимости на улице Монастырской

В Перми приступят к изъятию земельных участков и объектов недвижимости на улице Монастырской

Проект будет реализован в рамках второго этапа Генерального плана города до конца 2034 года.В администрации Перми приняли решение об изъятии земельных участков и объектов недвижимости для расширения дороги и освобождения парковочных мест на улице Монастырской от площади Трех столетий до улицы 1905 года.

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