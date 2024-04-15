В Перми приступят к изъятию земельных участков и объектов недвижимости на улице Монастырской

Проект будет реализован в рамках второго этапа Генерального плана города до конца 2034 года.В администрации Перми приняли решение об изъятии земельных участков и объектов недвижимости для расширения дороги и освобождения парковочных мест на улице Монастырской от площади Трех столетий до улицы 1905 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии