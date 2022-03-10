Кузнецов набрал очки (1+3) в 4-м матче подряд. У него 54 балла в 56 играх

Евгений Кузнецов набрал очки (1+3) в 4-м матче подряд. Форвард «Вашингтона» сделал голевую передачу в игре чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (3:4 ОТ).

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