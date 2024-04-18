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Почему некоторые арабские государства поддерживают Израиль

Почему некоторые арабские государства поддерживают Израиль

Иран выпустил более 300 ракет и беспилотников по целям в Израиле в ночь с субботы на воскресенье – в ответ на нападение Израиля на здание иранского консульства в столице Сирии Дамаске, в результате которого погибли несколько человек.

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