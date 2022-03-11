ВФЛА не оплатила World Athletics расходы на восстановление в третьем и четвертом квартале 2021 года

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не оплатила расходы на восстановление, которые Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) понесла в третьем и четвертом кварталах 2021 года.

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