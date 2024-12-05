Такер Карлсон опубликовал интервью с Сергеем Лавровым

Такер Карлсон опубликовал интервью с Сергеем ЛавровымОсновные заявления министра иностранных дел России относительно украинского конфликта:Украина была бы до сих пор единой — и с Крымом в составе, — если бы не госпереворот в 2014 году;Удар «Орешником» — это сигнал США и их союзникам, что Москва будет готова любыми средст.
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