Такер Карлсон опубликовал интервью с Сергеем Лавровым

Такер Карлсон опубликовал интервью с Сергеем ЛавровымОсновные заявления министра иностранных дел России относительно украинского конфликта:Украина была бы до сих пор единой — и с Крымом в составе, — если бы не госпереворот в 2014 году;Удар «Орешником» — это сигнал США и их союзникам, что Москва будет готова любыми средст.