Родные умершего на рабочем месте полицейского подали в суд на ДП Карагандинской области

В Караганде было рассмотрено гражданское дело по иску родственника умершего на рабочем месте участкового инспектора к департаменту полиции региона о взыскании компенсации в размере 60-месячного денежного содержания по случаю гибели сотрудника при исполнении служебных обязанностей, передает NUR.