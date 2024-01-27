Родные умершего на рабочем месте полицейского подали в суд на ДП Карагандинской области

В Караганде было рассмотрено гражданское дело по иску родственника умершего на рабочем месте участкового инспектора к департаменту полиции региона о взыскании компенсации в размере 60-месячного денежного содержания по случаю гибели сотрудника при исполнении служебных обязанностей, передает NUR.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии