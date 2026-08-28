Баста и Гуф в шутку попросили Канье Уэста не травмировать Юрия Лозу

Рэперы Баста (Василий Вакуленко) и Гуф (Алексей Долматов) в шутку обратились к американскому коллеге Канье Уэсту перед его возможными концертами в Санкт-Петербурге, попросив поберечь здоровье композитора Юрия Лозы.