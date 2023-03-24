В Самаре определили подрядчика, который будет содержать городские кладбища

Как ранее сообщалось, на содержание погостов будет направлено более 43 миллионов рублей.Оператор городских кладбищ МКУ “Ритуал” определил подрядную организацию, которая будет заниматься содержанием территорий, на которых происходят захоронения.
Как ранее сообщалось, на содержание погостов будет направлено более 43 миллионов рублей.Оператор городских кладбищ МКУ “Ритуал” определил подрядную организацию, которая будет заниматься содержанием территорий, на которых происходят захоронения.
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