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Советская фантастика, которую стоит посмотреть даже тем, кто не любит старое кино

Некоторые советские фантастические фильмы спустя полвека смотрятся неожиданно современно. Причем дело совсем не в спецэффектах, которые местами сегодня вызывают улыбку.

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