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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Савич и «Трабзонспор» подписали 3-летний контракт. Защитник провел 9 лет в «Атлетико»

Савич и «Трабзонспор» подписали 3-летний контракт. Защитник провел 9 лет в «Атлетико»

Турецкий клуб выложил фотографии 33-летнего центрального защитника в форме бордово-синих, черногорец уже прибыл в Трабзон.

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