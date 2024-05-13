Компьютерные жучки

Наша электронная техника стремительно устаревает, мы избавляемся от нее и обзаводимся новой, а вот британская художница Джюли Элис Чэппелл (Julie Alice Chappell) подбирает микросхемы и прочие элементы от изживших себя девайсов и превращает их в немыслимой красоты крылатых насекомых.