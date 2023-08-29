Сталин бьёт Ельцина и Горбачёва одной левой

Алексей Тан

Это НАПОМИНАНИЕ!!!.... НАЦИСТАМ!.... Нацизм - ЭТО не культура этнических немцев... а ИУДАИЗМ... СИОНИЗМ... с чем Сталин и боролся (правда с большой кровью, но в то время, вероятно... по другому это было не возможно.