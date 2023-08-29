Популярность вождя народов среди россиян растет, власти в растерянности Сергей Аксенов Фото: автора Материал комментируют: Игорь Пыхалов Восьмиметровый памятник Иосифу Сталину, установленный на днях в Великих Луках, продолжает будоражить общественное мнение.
Сталин бьёт Ельцина и Горбачёва одной левой
Комментарии
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Алексей Тан
Это НАПОМИНАНИЕ!!!.... НАЦИСТАМ!.... Нацизм - ЭТО не культура этнических немцев... а ИУДАИЗМ... СИОНИЗМ... с чем Сталин и боролся (правда с большой кровью, но в то время, вероятно... по другому это было не возможно.
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