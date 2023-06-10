Вечерний Новосибирск

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Самые опасные водоемы Новосибирской области назвали в МЧС

Самые опасные водоемы Новосибирской области назвали в МЧС

Согласно данным ГУ МЧС России по Новосибирской области в регионе 3 000 рек и более 2 500 озер, но при этом всего 19 официальных оборудованных пляжей, которые будут функционировать, начиная с 15 июня, когда официально открывается купальный сезон.

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