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Увеличилось число перенаправленных в Самару авиарейсов

Число перенаправленных в Самару авиарейсов увечилось до 11, передаёт РИА Новости. Ранее сообщалось, что сегодня на запасной аэродром в Самару прибыли 10 рейсов, следовавших в Москву из Хургады, Дубая, Магнитогорска, Бишкека, Карши, Термеза, Бухары, Еревана, Тюмени и Кемерово.

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