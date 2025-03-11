Увеличилось число перенаправленных в Самару авиарейсов

Число перенаправленных в Самару авиарейсов увечилось до 11, передаёт РИА Новости. Ранее сообщалось, что сегодня на запасной аэродром в Самару прибыли 10 рейсов, следовавших в Москву из Хургады, Дубая, Магнитогорска, Бишкека, Карши, Термеза, Бухары, Еревана, Тюмени и Кемерово.