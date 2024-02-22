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Психиатр Фомин рассказал о нестандартных методах снятия нервного напряжения

Психиатр Фомин рассказал о нестандартных методах снятия нервного напряжения

Кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин рассказал, что в некоторых случаях улучшить психическое состояние помогают незаурядные действия, к примеру, покричать в лесу или полежать в свежевыпавшем снегу.

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