Психиатр Фомин рассказал о нестандартных методах снятия нервного напряжения

Кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт Евгений Фомин рассказал, что в некоторых случаях улучшить психическое состояние помогают незаурядные действия, к примеру, покричать в лесу или полежать в свежевыпавшем снегу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии