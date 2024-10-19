Ежегодно фермеры во всем мире терпят убытки от такого необъяснимого явления, как круги на полях. Об этом феномене слышали многие, даже люди, которые не интересуются аномальными явлениями, он известен человечеству уже не один век.
Ведьмина плешь, лабиринт фей, кольцо дьявола
Комментарии
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Александр Николаевич
Это явление сопровождало человека всегда и везде...
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18 час.
В
Воробей
Это делает Творец, как намёк на то, что всё не так просто, как выглядит в мире для поверхностного взгляда. То есть, древнее приписывание этих кругов Дьяволу, как левой руки Творца, вполне уместно, аллегорически говоря.
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17 час.
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