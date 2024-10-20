Смарт о платье для произвольной программы: «Его нарисовала Мэдисон Чок. Считаю, когда она закончит кататься, она должна начать карьеру дизайнера»

Испанский дуэт занял на этапе Гран-при в Аллене третье место. «Наконец-то! Нам это было нужно. После того, как мы не набрали даже 100 очков в произвольной программе на чемпионате мира и допустили падение на Nebelhorn Trophy, это кажется очень важным.
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