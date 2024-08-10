Экшен-стратегия Kunitsu-Gami: Path of the Goddess привлекла 500 000 игроков В последние нескол...

Экшен-стратегия Kunitsu-Gami: Path of the Goddess привлекла 500 000 игроковВ последние несколько лет Capcom полагалась почти исключительно на устоявшиеся ИС, такие как Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter и другие, поэтому, когда компания в редких случаях пробует экспериментальную новую ИС, трудно не переживать за… источник#Capcom.