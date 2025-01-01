Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Мошенник хотел развести девушку на деньги, но развод пошёл не по его плану.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Мошенник хотел развести девушку на деньги, но развод пошёл не по его плану.
Свежие комментарии