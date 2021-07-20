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Яков Кедми о статье Путина об Украине: «Первый раз эта мысль высказана на высшем политическом уровне»

Бывший руководитель спецслужбы «Натив» (Израиль), политолог Яков Кедми объяснил, что хотел сказать президент РФ Владимир Путин своей статьёй об Украине: - 00:35 Кому адресована эта статья? - 02:40 Три братских народа или один единый? - 06:30 Почему статья вызвала негативную реакцию у украинской общественности? - 08:18 Как статья может повлиять на политику РФ по отношению к Украине? Напомним, президент Владимир Путин написал большую статью "Об историческом единстве русских и украинцев".

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