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Мила знает, что мамочки больше нет: 5-летняя дочь Анастасии Заворотнюк с отцом посетила место захоронения матери

Мила знает, что мамочки больше нет: 5-летняя дочь Анастасии Заворотнюк с отцом посетила место захоронения матери

1 июня россияне простились с Анастасией Заворотнюк. Похоронили 53-летнюю артистку на Троекуровском кладбище.

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