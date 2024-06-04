Мила знает, что мамочки больше нет: 5-летняя дочь Анастасии Заворотнюк с отцом посетила место захоронения матери

1 июня россияне простились с Анастасией Заворотнюк. Похоронили 53-летнюю артистку на Троекуровском кладбище.
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