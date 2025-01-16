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Ка-52М уничтожил личный состав и технику ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

Ка-52М уничтожил личный состав и технику ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по местоположению боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

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