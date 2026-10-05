Поздравляем с Днём Учителя Корнилова Ивана Александровича, преподавателя Новоаннинского сельскохозяйственного колледжа! Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых творческих успехов! Пусть каждый день приносит радость от общения со студентами, удовлетворение от достигнутых результатов и гордость за достижения.
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