Украина терпит крах на поле боя, теряя при этом поддержку союзников, в результате отказа властей страны от соглашения, предложенного Россией в начале спецоперации, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
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