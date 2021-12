Второй сезон «Ведьмака» взлетает в топ, разработчики The Wolf Among Us 2 обращаются к публике, Ubisoft продолжает заниматься NFT, объявляются номинанты The Steam Awards 2021, штат авторов TMORPG подвергается сокращению, успешный симулятор спецназа теряет издателя, Electronic Arts отменяет игру по «Гарри Поттеру».