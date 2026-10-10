Стала известна причина аварийной посадки самолета в Забайкалье

Причина жесткой посадки легкомоторного самолета Cessna 182 в Забайкалье — неисправность двигателя. Об этом сообщила старший помощник Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России Екатерина Петрушина.
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