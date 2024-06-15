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Невидимый оберег: какая богиня покровительствует вам по знаку зодиака

Невидимый оберег: какая богиня покровительствует вам по знаку зодиака

Невидимый оберег: какая богиня покровительствует вам по знаку зодиака Алёна Юрьева Влияние звёзд на нашу судьбу давно признано, однако мало кто задумывается о том, что каждому знаку зодиака покровительствует определённая богиня.

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