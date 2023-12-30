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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент хавбека ЦСКА Арбузова подтвердил переговоры с «Балтикой»: «Разговоры есть, диалог ведется» 

Агент хавбека ЦСКА Арбузова подтвердил переговоры с «Балтикой»: «Разговоры есть, диалог ведется» 

Сообщалось, что калининградцы купят 19-летнего хавбека ЦСКА за 20+5 млн рублей. «Разговоры с «Балтикой» есть, диалог ведется, но игрок перешел, когда договор подписали все стороны.

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