Орловская КСП обнаружила нарушения ценой почти в миллиард

В минувший четверг, 10 апреля, председатель Контрольно-счётной палаты Орловской области Константин Паршин рассказал участникам комитета по градостроительной деятельности и транспорту Орловского облсовета об итогах работы его ведомства за 2024 год.
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