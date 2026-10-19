На прошедшей неделе главные триумфаторы минувших выборов в ландтаг немецкой земли Саксонии-Анхальт — «Альтернатива для Германии» (АдГ), набравшая 43,8%, и левацкая BSW, сумевшая преодолеть пятипроцентный барьер, объединили усилия, чтобы принять в Магдебурге символическую резолюцию, призывающую прекратить военную поддержку Украины со стороны Берлина.