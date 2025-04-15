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В РПЦ жестко раскритиковали ВСУ за размещение в монастыре под Курском

В РПЦ жестко раскритиковали ВСУ за размещение в монастыре под Курском

Размещение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь Курской области противоречит международному гуманитарному праву, заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

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