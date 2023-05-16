Вечерний Новосибирск

39 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий кокин
    Расстрелять надо говнюка, чтоб другим не повадно было. А так опять одна говорильня.Суд арестовал див...
  • Evgenija Palette
    Какое ХОРОШЕЕ ЛИЦО У ЭТОГО МАЛЬЧИКА!... Спасибо тебе, дорогой. Благодаря таким, как ты, еще не иссякла вера в людей н...Спас дедушку на п...
  • валерия
    Я не против того, чтобы люди знали имена своих героев. Но почему только одного? Или  новости Вечернего Новосибирска у...Доброволец Петр А...

Водка и селедка подешевели в Новосибирской области весной-2023

Водка и селедка подешевели в Новосибирской области весной-2023

В Росстате поделились статистикой относительно ситуации на потребительском рынке Новосибирска. По сравнению с мартом, в апреле цены на потребительском рынке выросли на 0,3%, в том числе цены на непродовольственные товары – на 0,2%, услуги – на 1,3%.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх