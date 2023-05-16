Водка и селедка подешевели в Новосибирской области весной-2023

В Росстате поделились статистикой относительно ситуации на потребительском рынке Новосибирска. По сравнению с мартом, в апреле цены на потребительском рынке выросли на 0,3%, в том числе цены на непродовольственные товары – на 0,2%, услуги – на 1,3%.
В Росстате поделились статистикой относительно ситуации на потребительском рынке Новосибирска. По сравнению с мартом, в апреле цены на потребительском рынке выросли на 0,3%, в том числе цены на непродовольственные товары – на 0,2%, услуги – на 1,3%.
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