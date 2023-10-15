Матч сборных России и Кении будут судить турецкие арбитры

Опубликован состав судейской бригады товарищеского матча Россия – Кения. Поскольку игра пройдет в Турции, на стадионе «Титаник Мардан» при одноименной гостинице в Анталье, то обслуживать матч будут турецкие судьи: главный арбитр — Атилла Караоглан, лайнсмены — Серкан Олгундан и Джевдет Кемюрджоглу, резервный судья – Мурат Эрдоган, сообщает сайт РФС.