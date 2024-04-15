Роман "Сёгун". История средневековой Японии

Спасибо @acethelittle и Unknown Picker за пожертвование в поддержку моего блога! Писатель Джеймс Клавелл родился в семье британского военно-морского офицера и провел детство в портовом городе Британского Содружества.
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