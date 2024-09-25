У таджика лишившего жизни русскую красавицу из-за джипа, появился шанс на оправдательный приговор. Новый поворот в громком самарском деле

Это преступление пожалуй одно из самых жестоких за последние несколько лет. Летом в Самаре на 34-летнюю красавицу Екатерину Карась напал мигрант, полоснул ножом по шее, после чего выкинул её на ходу из собственного джипа прямо посреди дня в центре города.
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