У таджика лишившего жизни русскую красавицу из-за джипа, появился шанс на оправдательный приговор. Новый поворот в громком самарском деле

Это преступление пожалуй одно из самых жестоких за последние несколько лет. Летом в Самаре на 34-летнюю красавицу Екатерину Карась напал мигрант, полоснул ножом по шее, после чего выкинул её на ходу из собственного джипа прямо посреди дня в центре города.