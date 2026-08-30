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MotoGP. Гран-при Арагона. Марк Маркес выиграл гонку и вышел на 2-е место в чемпионате, Акоста – 2-й, Беццекки – 3-й, Мартин – 5-й

Гонщик «Дукати» Марк Маркес одержал победу на Гран-при Арагона. Вторым финишировал пилот «КТМ» Педро Акоста, третьим – один из претендентов на титул Марко Беццекки из «Априлии».

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