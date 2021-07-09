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Юрзинов-младший о стилях: «В НХЛ отката нет, а наш хоккей увлекся ролевиками и силовиками. В КХЛ играют по прямым линиям»

Известный тренер Владимир Юрзинов-младший сравнил стили хоккея в НХЛ и КХЛ.  – В тактическом плане что отметите в плей-офф НХЛ? – Практически все команды показывали интересный, комбинационный, атакующий хоккей.

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