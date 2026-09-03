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МИД ФРГ посетовал на закрытие института Гете в РФ в ответ на антироссийские меры

МИД ФРГ посетовал на закрытие института Гете в РФ в ответ на антироссийские меры

Йоханн Вадефуль официально выразил сожаление в связи с решением России закрыть Институт Гёте, назвав это нежелательным, но ожидаемым ответом на закрытие Берлином Русского дома.

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