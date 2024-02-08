Распорядок дня японцев перед сном: простые привычки, чтобы на утро быть бодрым и счастливым

Япония – страна, население которое одно из самых счастливых и долгоживущих в мире. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему японцы так счастливы? Мы вновь обращаем взор на Восток в поисках вдохновения и советов по улучшению качества нашей жизни.