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Распорядок дня японцев перед сном: простые привычки, чтобы на утро быть бодрым и счастливым

Распорядок дня японцев перед сном: простые привычки, чтобы на утро быть бодрым и счастливым

Япония – страна, население которое одно из самых счастливых и долгоживущих в мире. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему японцы так счастливы? Мы вновь обращаем взор на Восток в поисках вдохновения и советов по улучшению качества нашей жизни.

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