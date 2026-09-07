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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пегула вышла в 1/4 на трех «Шлемах» сезона-2026

Третья ракетка мира Джессика Пегула обыграла Сорану Кырстю в четвертом круге US Open – 6:3, 6:4.  Пегула одержала 49-ю победу в этом сезоне – она лидер тура по этому показателю.

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