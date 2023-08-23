Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Ротенберг о травме Лайпсика: «Уважаемые судьи где‑то упустили нить игры. Верим, что мы придем к правильному судейству»

Клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Автомобилист» (5:2).  Форвард СКА Брендан Лайпсик не вышел на лед в третьем периоде, получив по ходу игры повреждение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх