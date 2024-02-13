"Лодочки" из баклажанов.

Попались на днях красивые баклажаны по вменяемой цене, решено было сделать лодочки. Свиной фарш обжарил с луком, добавил помидоры в собственном соку, пару чайных ложек хмели сунели, порезал мелко зелень петрушки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии