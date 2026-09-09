Происшествия
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Происшествия

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Трое иностранных граждан предстанут перед судом за кражу вещей и денег у пассажиров авиалайнера

Трое иностранных граждан предстанут перед судом за кражу вещей и денег у пассажиров авиалайнера

«Следователями линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево окончено предварительное расследование двухэпизодного уголовного дела в отношении группы иностранных граждан.

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