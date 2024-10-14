«Испанские друзья сына в восторге от Москвы и Санкт-Петербурга!» - Виктор Онопко

Они провели несколько дней в столице, а затем отправились в город на Неве Бывший футболист сборной России, ныне тренер «Ростова» Виктор Онопко, рассказал о впечатлениях друзей своего сына от посещения России.
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