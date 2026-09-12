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Как перестать ненавидеть работу и найти в ней повод для улыбки

Как перестать ненавидеть работу и найти в ней повод для улыбки

Пятница, 11 сентября 2026 года. Время, когда стрелки часов будто застывают в патоке, а список задач напоминает бесконечную ленту, уходящую за горизонт.

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