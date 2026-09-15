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Царьград

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SlashGear отметил риск третьей мировой войны из-за подлодки Б-59

SlashGear отметил риск третьей мировой войны из-за подлодки Б-59

В 1962 году подлодка Б-59 ВМФ СССР, окруженная американскими эсминцами, близка была к эскалации ядерного конфликта из-за потери связи и кислорода.

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