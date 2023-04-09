Важно знать перед сеансом: специалист Носова назвала правила работы с энерготерапевтами

Энерготерапия является одной из самых популярных методик в современной мире. Она предполагает комплекс работ, направленный на исцеление от болезней физического тела, ментального поля (психологические блоки, страхи в голове) на энергетическом уровне.
Энерготерапия является одной из самых популярных методик в современной мире. Она предполагает комплекс работ, направленный на исцеление от болезней физического тела, ментального поля (психологические блоки, страхи в голове) на энергетическом уровне.
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