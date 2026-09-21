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«Вашингтон» Без Овечкина проиграл «Бостон» в предсезонном матче, у Мирошниченко гол и ассист

«Вашингтон» Без Овечкина проиграл «Бостон» в предсезонном матче, у Мирошниченко гол и ассист

В ночь на 21 сентября (мск) прошел предсезонный матч НХЛ «Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз».В ночь на 21 сентября (мск) прошел предсезонный матч НХЛ «Бостон Брюинз» — «Вашингтон Кэпиталз».

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