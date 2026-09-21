25 производителей роутеров — и ни одного четкого ответа: исследователи нашли «слепую зону» в приватности домашних маршрутизаторов и роутеров

Роутер видит весь домашний интернет, но производители предпочитают не рассказывать, какие данные он собирает Исследователи Cybernews проанализировали политики конфиденциальности 25 крупнейших производителей потребительских роутеров на американском рынке и обнаружили неожиданную проблему: компании подробно описывают сбор персональных данных пользователей, но зачастую почти ничего не говорят о том, какую информацию собирают сами роутеры.