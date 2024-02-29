Для экшен-“рогалика” Ravenswatch анонсировано третье крупное обновление Avalon Во в...

Для экшен-“рогалика” Ravenswatch анонсировано третье крупное обновление AvalonВо время презентации Nacon Connect 2024 команда разработчиков Passtech Games представила тизер-трейлер следующего крупного обновления для экшен-“рогалика” Ravenswatch и рассказала о новом контенте, который привнесет в игру грядущий апдейт.